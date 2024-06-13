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Власть

За 57 лет обновим все школьные учебники — министр образования и науки

Каждый год на школьные учебники выделяют 152 миллиона сомов. Об этом на заседании парламента сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, чтобы школы полностью обеспечить современными учебниками, потребуется 8 миллиардов 600 миллионов сомов.

«Если каждый год будут выделять по 152 миллиона сомов, то за 57 лет мы обновим все школьные учебники», — сказала глава Минобразования.

Она добавила, что Минобразования получило лицензии из Сингапура на покупку 32 книг на английском языке по STEM-направлению. Сейчас их переводят на кыргызский язык.

Также ведутся переговоры с Россией по обеспечению учебниками на русском языке.

«Мы работаем над тем, чтобы 80 тысячам учителей приобрести ноутбуки. Они будут оснащены новыми программами и материалами. Для учеников приобретем на втором и третьем этапах», — отметила Догдуркуль Кендирбаева. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/296613/
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