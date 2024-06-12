Жылдыз Полотова назначена министром труда, социального обеспечения и миграции КР. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Напомним, что глава государства подписал указ, согласно которому Гулнара Баатырова освобождена от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции в связи с переходом на другую работу.

Отметим, ранее Жылдыз Полотова работала замглавы Минтруда, но была уволена. Решение принимал тогда еще премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Тогда же было уволено все руководство Министерства труда и социального развития — после скандала с заграничными поездками.