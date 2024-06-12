10:44
USD 86.94
EUR 93.43
RUB 0.98
Власть

Жылдыз Полотова назначена министром труда, социального обеспечения и миграции

Жылдыз Полотова назначена министром труда, социального обеспечения и миграции КР. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Напомним, что глава государства подписал указ, согласно которому Гулнара Баатырова освобождена от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции в связи с переходом на другую работу.

Отметим, ранее Жылдыз Полотова работала замглавы Минтруда, но была уволена. Решение принимал тогда еще премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Тогда же было уволено все руководство Министерства труда и социального развития — после скандала с заграничными поездками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296515/
просмотров: 984
Версия для печати
Материалы по теме
Минтруда предлагает сделать рабочим днем 7 апреля. Депутаты против
Комитет ЖК одобрил кандидатуру Жылдыз Полотовой на должность министра труда
Министр труда не пришла на заседание фракции «Ата Журт Кыргызстан» в третий раз
Минтруда помогло кыргызстанцу в Москве получить 715 тысяч рублей компенсации
Глава Минтруда поручила усилить работу по защите прав кыргызстанцев в России
Пособия почти в 2 миллиона сомов незаконно выдали чиновники в Ошской области
30 молодых кыргызстанцев получили оборудование для запуска бизнес-проектов
Назначены новые заместители министра труда Кыргызстана
За два месяца 2024 года более 26 тысяч детей получили выплату «балага сүйүнчү»
Жыпариса Рысбекова стала новым первым замом главы Минтруда
Популярные новости
Отечественные специалисты по&nbsp;производству урана возвращаются в&nbsp;Кыргызстан Отечественные специалисты по производству урана возвращаются в Кыргызстан
Два айыльных аймака хотят передать в&nbsp;ведение города&nbsp;Ош Два айыльных аймака хотят передать в ведение города Ош
Освобожден от&nbsp;должности еще один заместитель генпрокурора и&nbsp;назначен новый Освобожден от должности еще один заместитель генпрокурора и назначен новый
Армения выходит из&nbsp;ОДКБ. Заявление Николы Пашиняна Армения выходит из ОДКБ. Заявление Николы Пашиняна
Бизнес
Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с&nbsp;Saima на&nbsp;скорости до&nbsp;300&nbsp;Мбит/с Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с
Газификация с&nbsp;выгодой: кредиты под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
Смотрите ЕВРО-2024&nbsp;в приложении O!TV Смотрите ЕВРО-2024 в приложении O!TV
Смотри ЕВРО-2024&nbsp;в MegaTV! Смотри ЕВРО-2024 в MegaTV!
13 июня, четверг
10:32
На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потратят 62 миллиона сомов На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потрат...
10:28
Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с
10:10
Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
09:20
Сом официально укрепился относительно доллара и евро. В обменках ситуация другая
09:07
Минфин США: Запрещается оказывать IT-услуги тем, кто находится в России