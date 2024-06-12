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Власть

Самокатчиков будут штрафовать за нарушение ПДД. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике», Кодекс о правонарушениях)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 24 апреля 2024 года.

В закон вводятся понятия «пешеход», «средство индивидуальной мобильности» (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Пешеход — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Средство индивидуальной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Кроме того, статья 190 Кодекса о правонарушениях изложена в новой редакции, согласно которой предусмотрена ответственность, в том числе за нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296496/
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