Ежегодную премию «Мейкин» в области медиа и журналистики учредил президент

Садыр Жапаров подписал Указ «Об учреждении ежегодной премии президента «Мейкин» в области медиа и журналистики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, ежегодная премия учреждена в целях «поощрения творчества и признания достижений в области медиа и журналистики, повышения престижа профессии и стимулирования творческой активности журналистов».

В течение трех месяцев планируют утвердить состав комиссии по отбору кандидатов и присуждению премии, в которую должны войти в том числе «независимые медиа эксперты».

Всего определено 10 конкурсных номинаций, которые охватывают различные сферы «социально-экономической и общественно-политической жизни страны».

Отмечается, что общая сумма призового фонда составляет 10 миллионов сомов. Каждому победителю в 10 номинациях вручат по 1 миллиону сомов. Премия будет финансироваться из фонда президента.

Ожидается, что первый раз премию «Мейкин» президент вручит в этом году в канун дня журналистики, 7 ноября.