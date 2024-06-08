Президент: Кыргызстанцы смогут обменять старые авто на новые электромобили

Президент Садыр Жапаров принял главу Исламского банка развития Мухаммеда Аль-Джассера.

Глава государства поздравил своего визави с 50-летием банка, поблагодарил за вклад в развитие страны и наградил Мухаммеда Аль-Джассера орденом «Достук».



Одной из тем беседы, помимо протокольного обмена любезностями, стала «зеленая» повестка Кыргызстана.

Садыр Жапаров рассказал своему визави, что на Иссык-Куле уже началось строительство «умного» и «зеленого» города Асман.

«По-началу мы планировали строить Асман просто как город. Но наши зарубежные партнеры предложили сделать его экологически чистым, полностью «зеленым», чтобы не нанести вред озеру Иссык-Куль. В течение года первоначальный проект был скорректирован. Неделю назад началась его непосредственная реализация. Началась стройка.

Это будет город, по дорогам которого будут ездить только электромобили и электробусы. Город будет оснащаться солнечной, ветровой и гидроэнергетикой. Садыр Жапаров

Мы хотим, чтобы это был город, не выделяющий вредные вещества в атмосферу», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Что касается автомобилей на электричестве, то в Кыргызстане будет построен завод по производству таких машин.

«Мы вместе с Китаем строим завод по производству электромобилей. Планируем, что ежегодно с конвейера будут выходить около 80 тысяч машин.

Как только завод начнет работать на полную мощность, мы по всей стране соберем у населения старые машины, которые загрязняют воздух выхлопными газами. Вместо них люди получат новые экологичные автомобили на 10-15 лет с учетом разницы в стоимости. Садыр Жапаров

Правительство разрабатывает такую программу. Мы планируем уже в конце этого года или начале следующего начать переводить Кыргызстан на экологически чистый транспорт», — поделился президент планами в рамках реализации «зеленой» повестки страны с главой Исламского банка развития.