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Власть

Депутат недоволен, что докладчиками в Жогорку Кенеш отправляют женщин

Министры взяли за привычку отправлять в Жогорку Кенеш докладчиками своих заместителей-женщин в первых чтениях по законопроектам. Об этом на заседании парламента заявил депутат Алишер Эрбаев.

Отметим, нардепы рассматривали проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в социальной сфере» в первом чтении. Докладчиком выступила первый заместитель министра труда Жылдыз Полотова.

По словам Алишера Эрбаева, депутаты не могут им задавать вопросы, боясь обидеть, так как в интернете потом их обвиняют в давлении на женщин.

«Сейчас в зале присутствуют три женщины — заместители министров. Они пришли неподготовленными. Вы приносите законопроект, который отсылает к какому-то положению. Так законы не пишутся. Я не хочу наговаривать на дам, присутствующих здесь. Но если члены кабмина не умеют писать законы, приносите нам, мы сделаем», — сказал он.

Парламентарий Эльвира Сурабалдиева от имени коллег-мужчин извинилась перед заместителем министра труда. «Прошу депутатов не делить членов кабмина на мужчин и женщин. Там и так гендерное неравенство. Еще раз прошу извинить, если речь коллеги показалась вам грубой», — сказала она.

После обсуждения народные избранники сняли вопрос с повестки дня, потребовав, чтобы министр труда лично представила законопроект на следующем заседании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294821/
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