Сергей Лавров: Запад пытается подмять под себя страны Центральной Азии

«Запад не предлагает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, а пытается подмять под себя все процессы в Центральной Азии», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам прошедшего в Астане заседания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.

«Когда Центральная Азия вызывает интерес, никто не против того, чтобы создавались форматы общения Центральная Азия+. Но в случае США и Евросоюза эти форматы используются для того, чтобы попытаться влезть буквально во все сферы организации жизнедеятельности страны, в организацию деятельности любого центральноазиатского государства. Конечно, это говорит не о том, что Запад предлагает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, а пытается подмять под себя все процессы. Угрожая, требуя отчитываться о том, как они выполняют вторичные санкции», — заявил Сергей Лавров.

«Наши коллеги мне в беседах выражали возмущение такой бесцеремонностью и откровенной наглостью», — подчеркнул глава МИД РФ. Он также считает, что «Западу не удастся подмять Восток под себя».