04:27
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Власть

Сергей Лавров: Запад пытается подмять под себя страны Центральной Азии

«Запад не предлагает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, а пытается подмять под себя все процессы в Центральной Азии», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам прошедшего в Астане заседания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества.

«Когда Центральная Азия вызывает интерес, никто не против того, чтобы создавались форматы общения Центральная Азия+. Но в случае США и Евросоюза эти форматы используются для того, чтобы попытаться влезть буквально во все сферы организации жизнедеятельности страны, в организацию деятельности любого центральноазиатского государства. Конечно, это говорит не о том, что Запад предлагает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, а пытается подмять под себя все процессы. Угрожая, требуя отчитываться о том, как они выполняют вторичные санкции», — заявил Сергей Лавров.

«Наши коллеги мне в беседах выражали возмущение такой бесцеремонностью и откровенной наглостью», — подчеркнул глава МИД РФ. Он также считает, что «Западу не удастся подмять Восток под себя».
Ссылка: https://24.kg/vlast/294608/
просмотров: 2632
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД Кыргызстана принял участие в очередном заседании СМИД ШОС
Марат Иманкулов принял участие во встрече секретарей советов безопасности ШОС
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Астане
Запад хочет посеять рознь между Россией и Центральной Азией, считают в МИД РФ
Таджикистан могут подключить к единой центральноазиатской энергосистеме в мае
На пороге кризиса. Нужно ли запасаться питьевой водой?
Дэвида Кэмерона раскритиковали из-за расходов на тур по Центральной Азии
В Ташкенте встретились главы МИД стран Центральной Азии и Персидского залива
Взаимодействие в интеграционных объединениях обсудили главы МИД Кыргызстана и РФ
Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Кыргызстана
Популярные новости
Будущий минимальный размер пенсии в&nbsp;Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов Будущий минимальный размер пенсии в Кыргызстане составит 6,8 тысячи сомов
Когда &laquo;методичка&raquo; подвела, или Жесткий ответ президента Когда «методичка» подвела, или Жесткий ответ президента
Кто останется в&nbsp;ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление Кто останется в ОДКБ? Никол Пашинян сделал громкое заявление
Смело. А&nbsp;чиновники не&nbsp;подведут? Эксперты о&nbsp;выступлении Садыра Жапарова Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами