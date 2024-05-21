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Власть

За организацию вебкам-студий будут лишать свободы. Комитет ЖК одобрил закон

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша одобрил изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях в первом чтении.

Один из инициаторов вице-спикер Нурланбек Азыгалиев отметил, что проект закона разработан для криминализации вебкам-секс-индустрии в Кыргызстане. Лиц, которые организуют и содействуют распространению проституции и разврата через интернет в прямом эфире, можно будет привлекать к уголовной ответственности.

«Вебкам-модели обычно работают через специализированные сайты или платформы, где создают свои профили и ведут прямые трансляции. Модели проводят сеансы онлайн, где в реальном времени клиенты могут видеть сцены порнографического характера. Оплачивают эти услуги зрители безналично», — говорится в справке-обосновании.

Отмечается, что на такой шаг идут в основном молодые девушки. Некоторых людей, включая женщин, принуждают к работе в вебкам-секс-индустрии через торговлю людьми или эксплуатацию, они могут быть подвергнуты давлению или контролю.

Законом предлагается наказывать за:

  • организацию и содействие проституции и разврату через интернет в прямом эфире — штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишением свободы сроком до трех лет;
  • те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, — штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч сомов или лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества;
  • те же деяния, совершенные в составе организованной преступной группы, преступного сообщества, — лишением свободы до семи лет с конфискацией имущества;
  • деяния, совершенные с использованием детей, — лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Участие лиц в прямом эфире с помощью вебкам-студии, направленные на удовлетворение сексуальных желаний или фантазий человека, включающие визуальные и разговорные интимные отношения, в целях получения денежной прибыли или других материальных компенсаций влекут штраф в 10 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294587/
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