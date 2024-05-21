Садыр Жапаров открыл новое здание управления внутренних дел Таласской области

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в открытии здания управления внутренних дел Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что управлению будут переданы дополнительные автомобили, необходимое оборудование и специальные средства для дальнейшего усиления поставленных задач перед сотрудниками. Он рассказал об инициативе министра внутренних дел Улана Ниязбекова, который нашел спонсора для возведения нового здания УВД.

«Строительство началось в сентябре 2023-го и полностью завершилось за семь месяцев. В кыргызской милиции создаются все условия для обеспечения безопасной и мирной жизни нашего народа. Такие усилия направлены на достижение уровня безопасности, соответствующего мировым стандартам», — заметил президент, выразив благодарность спонсорам и другим поддерживающим сторонам, внесшим свой вклад в возведение здания.

Он рассказал, что за последние три года более 400 автомобилей предоставлены органам внутренних дел по всей стране для оперативного реагирования на обращения граждан, обеспечения безопасности на местах, а более 200 зданий построены или отремонтированы. Для решения технических вопросов приобретены и введены в эксплуатацию тысячи специальных средств, соответствующих современным требованиям.

После выступления Садыр Жапаров ознакомился с обновленными условиями: осмотрел служебные помещения в здании, медико-санитарную часть, актовый зал, футбольное поле и тренировочный зал.