Законопроект для поддержки спортсменов-инвалидов разработали в Жогорку Кенеше

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении принял законопроект, разработанный депутатами для поддержки профессиональных спортсменов из числа инвалидов, вовлечения людей с инвалидностью в массовый спорт и укрепления их здоровья.

Законопроект предлагает обязать кабмин:

выплачивать стипендии не только спортсменам, но и спортсменам-лидерам (ассистенты, помогающие ЛОВЗ);

построить в Бишкеке и Оше спортивные залы, адаптированные и доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья;

обязать спортзалы предоставлять квоты не менее пяти инвалидам на занятия спортом.

По словам автора законопроекта депутата Дастана Бекешева, из-за того, что спортсменам-лидерам, которые ведут паралимпийцев, деньги не выплачивают, они часто меняют работу. В итоге профессиональный спортсмен с инвалидностью вынужден постоянно искать себе ассистента, что может отрицательно сказываться на спортивных результатах.

Депутат отмечает, что пять лет назад Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов, которая обязывает страну вовлекать в массовый спорт людей с инвалидностью и создавать условия для их участия в спортивных мероприятиях. Чтобы выполнить это условие, депутат предлагает обязать физкультурно-спортивные организации предоставлять квоты для занятия спортом не менее пяти гражданам с инвалидностью и не обязательно бесплатно. Достаточно лишь построить пандусы.