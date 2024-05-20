Кыргызстан обеспокоен ситуацией в секторе Газа, где гибнут невинные люди

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Авазбек Атаханов встретился с послом Палестины Джавадом Мохаммадом Авадом. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, встреча состоялась по инициативе палестинской стороны.

Заместитель министра выразил неизменную позицию КР по созданию независимого палестинского государства в соответствии с Резолюцией ООН и его признанию в качестве члена организации. Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией ситуации в секторе Газа, где усиливается гуманитарный кризис и гибнут невинные люди, в том числе дети и женщины.

Касаясь вопросов двустороннего сотрудничества, Авазбек Атаханов предложил последовательно реализовать достигнутые договоренности по итогам официального визита министра иностранных дел Палестины Рияда Аль Малики в Кыргызстан 27-29 августа 2023-го, в том числе подписанной программы партнерства между министерствами иностранных дел двух государств.

Посол Палестины выразил огромную признательность за оказываемую поддержку в ООН по палестинскому вопросу и ее принципиальную позицию по созданию палестинского государства. Он высоко оценил состояние, динамику и перспективу кыргызско-палестинских отношений.

Джавад Мохаммад Авад рассказал, что в ходе пребывания в Бишкеке намерен встретиться с представителями ряда государственных органов КР.

По итогам встречи стороны договорились провести межмидовские политические консультации до конца года.