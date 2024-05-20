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Власть

Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект о снижении тарифов страховых взносов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Документом предлагается снизить ставки с 27,25 до 12,25 процента. При этом для работодателя размер страховых взносов составит 2,25 процента, для работника — 10 процентов.

Снижение ставок не будет распространяться на:

  • организации, финансируемые из государственного бюджета;
  • горнодобывающие предприятия, осуществляющие разработку участков недр общегосударственного значения и имеющие лицензию на пользование недрами общегосударственного значения;
  • организации, осуществляющие деятельность по обеспечению (снабжению) электро- и теплоэнергией, а также газом;
  • субъекты предпринимательства, осуществляющие производство и/или импорт алкогольных, табачных изделий и горюче-смазочных материалов, за исключением субъектов, осуществляющих производство и переработку нефтепродуктов, имеющих лицензию на ведение данной деятельности в соответствии с законодательством в сфере лицензионно-разрешительной системы в КР (переработка нефти и природного газа, за исключением производства в промышленных объемах биоэтанола из растительного сырья и его реализации);
  • субъекты, осуществляющие деятельность в сфере сотовой связи;
  • интернет-провайдеров;
  • коммерческие банки, специализированные финансово-кредитные или кредитные учреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294445/
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