Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект о снижении тарифов страховых взносов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Документом предлагается снизить ставки с 27,25 до 12,25 процента. При этом для работодателя размер страховых взносов составит 2,25 процента, для работника — 10 процентов.

Снижение ставок не будет распространяться на: