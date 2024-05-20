Законопроект о снижении страховых взносов внесли на рассмотрение Жогорку Кенеша

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект о снижении тарифов страховых взносов. Об этом сообщается на сайте парламента.
Документом предлагается снизить ставки с 27,25 до 12,25 процента. При этом для работодателя размер страховых взносов составит 2,25 процента, для работника — 10 процентов.
Снижение ставок не будет распространяться на:
- организации, финансируемые из государственного бюджета;
- горнодобывающие предприятия, осуществляющие разработку участков недр общегосударственного значения и имеющие лицензию на пользование недрами общегосударственного значения;
- организации, осуществляющие деятельность по обеспечению (снабжению) электро- и теплоэнергией, а также газом;
- субъекты предпринимательства, осуществляющие производство и/или импорт алкогольных, табачных изделий и горюче-смазочных материалов, за исключением субъектов, осуществляющих производство и переработку нефтепродуктов, имеющих лицензию на ведение данной деятельности в соответствии с законодательством в сфере лицензионно-разрешительной системы в КР (переработка нефти и природного газа, за исключением производства в промышленных объемах биоэтанола из растительного сырья и его реализации);
- субъекты, осуществляющие деятельность в сфере сотовой связи;
- интернет-провайдеров;
- коммерческие банки, специализированные финансово-кредитные или кредитные учреждения.