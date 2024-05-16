На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов поднял вопрос гендерного неравенства.

По его словам, в регионах Кыргызстана нет женщин, занимающих руководящие должности.

«Я специально поинтересовался и получил информацию. В четырех районах Чуйской области нет женщин-руководителей, даже замов. В Ошской области из семи районов в пяти не нашлось места женщинам. В Оше то же самое. Это говорит о том, что в данных районах не уделяют внимания гендерному равенству», — сказал нардеп.

Он также добавил, что во время встречи в парламенте с женщинами-депутатами айыльных кенешей Узгенского района поднят вопрос насилия в отношении женщин.

«Они попросили рассмотреть закон в Жогорку Кенеше по этому вопросу», — отметил Улугбек Ормонов.