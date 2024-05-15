Переговоры об открытии прямого авиасообщения ведут Кыргызстан и Малайзия

«Сейчас наши страны ведут переговоры об открытии прямого авиарейса по маршруту Бишкек — Куала-Лумпур. Это поможет нашим народам сблизиться, а нашим странам обмениваться туристами», — заявил сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«В нашей стране малайзийским путешественникам могут быть интересны как горный, так и экологический, этнокультурный и исторический туризм», — считает глава государства.

«Хочу отметить, что мы готовы в одностороннем порядке предоставить малайзийским авиакомпаниям пятую степень свободы воздуха. Это позволяет использовать международные аэропорты Кыргызстана в качестве транзитного пункта для рейсов в страны Европы», — заявил Садыр Жапаров.