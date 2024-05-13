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Власть

Новую спецтехнику получило Министерство энергетики Кыргызстана

Министерству энергетики передали спецтехнику. В церемонии участвовал глава кабинета министров Акылбек Жапаров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Всего ведомство получило 33 единицы спецтехники: 28 бригадных автомобилей, 3 легковые машины и 2 экскаватора. На их приобретение потратили более 86 миллионов сомов.

«Начат масштабный проект по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Идет возведение малых ГЭС. Скоро будет запущена финансируемая государством ГЭС «Бала-Саруу». Началось строительство солнечных и ветровых электростанций. Добавлю, что в ходе переговоров с крупными международными финансовыми институтами об энергетическом потенциале Кыргызстана они выразили большую заинтересованность», — заметил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293823/
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