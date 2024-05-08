15:32
USD 88.57
EUR 95.33
RUB 0.97
Власть

Адахан Мадумаров сложил с себя полномочия лидера фракции «Бутун Кыргызстан»

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова объявила о том, что Адахан Мадумаров сложил с себя полномочия лидера фракции «Бутун Кыргызстан». 

Она пояснила, что причиной стало возбужденное в отношении Мадумарова уголовного дела. По ее словам, сейчас депутат занят судебными тяжбами. 

Также Кожокулова объявила, что новым лидером фракции стал Абсамат Масалиев, а его заместителем – Эмил Токтошев. 

«Хочу пожелать новому руководству успехов и поблагодарить наших коллег-депутатов за поддержку. Отдельно поблагодарить наших избирателей за то, что в столь трудное для нас время были с нами и поддерживали нас», — сказала Гуля Кожокулова. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/293520/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
За пост в Facebook осудили члена партии «Бутун Кыргызстан»
Члену партии «Бутун Кыргызстан» вынесли приговор за пост в соцсетях
Дело Мадумарова. Депутат предлагает заслушать информацию генпрокурора
Адахан Мадумаров прокомментировал задержание своих сторонников
Сообщается о задержании членов партии «Бутун Кыргызстан». ГКНБ не комментирует
За пост в Facebook. Сотрудники ГКНБ задержали члена партии «Бутун Кыргызстан»
Депутаты отказались отправлять в отставку кабмин Акылбека Жапарова
Членов «Бутун Кыргызстана» обвинили в незаконном трудоустройстве в Жогорку Кенеш
Заявление члена «Бутун Кыргызстана» противоречит официальной позиции властей
Задержание блогера. В Бишкеке митингуют сторонники Мирлана Ураимова
Популярные новости
Иссык-кульский пирс в&nbsp;форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос Иссык-кульский пирс в форме комуза вызвал споры. Президент решил провести опрос
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Кто станет новым премьер-министром России и&nbsp;почему это важно для Кыргызстана Кто станет новым премьер-министром России и почему это важно для Кыргызстана
Обида и&nbsp;правда от&nbsp;Адахана Мадумарова Обида и правда от Адахана Мадумарова
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
8 мая, среда
15:30
В Бишкеке у торгового центра неизвестные похитили девушку В Бишкеке у торгового центра неизвестные похитили девуш...
15:21
Сломан палец, сотрясение и синяки. В бишкекской школе избили девочку
15:00
А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
14:45
Кемпир-абадское дело. Кенешбека Душебаева силой вывели из камеры
14:40
Адахан Мадумаров сложил с себя полномочия лидера фракции «Бутун Кыргызстан»