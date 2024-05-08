На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова объявила о том, что Адахан Мадумаров сложил с себя полномочия лидера фракции «Бутун Кыргызстан».

Она пояснила, что причиной стало возбужденное в отношении Мадумарова уголовного дела. По ее словам, сейчас депутат занят судебными тяжбами.

Также Кожокулова объявила, что новым лидером фракции стал Абсамат Масалиев, а его заместителем – Эмил Токтошев.

«Хочу пожелать новому руководству успехов и поблагодарить наших коллег-депутатов за поддержку. Отдельно поблагодарить наших избирателей за то, что в столь трудное для нас время были с нами и поддерживали нас», — сказала Гуля Кожокулова.