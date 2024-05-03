20:31
USD 88.68
EUR 95.00
RUB 0.95
Власть

Стали известны результаты досрочных выборов депутата ЖК в Баткенском округе

ЦИК определила результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша в Баткенском избирательном округе. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Избранным депутатом признан Бактыяр Калпаев, набравший 11 тысяч 830 голосов (41,4 процента).

Напомним, 28 апреля прошли выборы депутата Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2, Ошскому № 7 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Места в парламенте стали вакантными после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминались брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечали, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом Центризбирком на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначили досрочные выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293175/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Досрочные выборы депутатов ЖК. Кандидаты начали подавать заявления в ЦИК
Назначены досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша
Назначены досрочные выборы депутатов ЖК по Ноокатскому и Иссык-Кульскому округам
Ошский округ. Почему лидирует кандидат, которого сняли с выборов
Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. На участках началось голосование
Досрочные выборы. Сегодня пройдет голосование вне избирательных участков
Ошский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты
Кара-Суйский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша
Баткенский избирательный округ. Все кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша
На местных выборах избиратели смогут голосовать за кандидата из списка партий
Популярные новости
Оказывают давление. Шайлообек Атазов о&nbsp;сдаче мандатов депутатами Оказывают давление. Шайлообек Атазов о сдаче мандатов депутатами
Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии Секретарь Совбеза Кыргызстана назвал угрозы для стран Центральной Азии
Глава правительства Шэньси в&nbsp;Бишкеке. Что ему предложил Акылбек Жапаров Глава правительства Шэньси в Бишкеке. Что ему предложил Акылбек Жапаров
Ошский округ. Почему лидирует кандидат, которого сняли с&nbsp;выборов Ошский округ. Почему лидирует кандидат, которого сняли с выборов
Бизнес
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
Третий бесплатно! Акция в&nbsp;честь майских праздников в&nbsp;сети O!Store Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Почему контакт-центр&nbsp;&mdash; это лучшая работа для студента Почему контакт-центр — это лучшая работа для студента
3 мая, пятница
20:30
Уважайте город! Неизвестные выбросили пакеты с мусором из окна машины на обочину Уважайте город! Неизвестные выбросили пакеты с мусором...
20:01
Стали известны результаты досрочных выборов депутата ЖК в Баткенском округе
19:32
Жители интересуются, зачем в «Востоке-5» в Бишкеке роют котлован под мини-рынок
19:00
Афиша Бишкека на выходные: театральные премьеры, концерт тенора и ярмарка
18:36
На местных выборах в Кыргызстане увеличат число избирателей на участках