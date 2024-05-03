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Власть

Акылбек Жапаров встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в город Ташкент (Узбекистан) встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров обозначил приоритетные направления национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, предложив развитие сотрудничества в области водных ресурсов, горнорудной отрасли, агропромышленности, транспорта, легкой промышленности и строительства.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров встретился с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

«Всем этим направлениям нужна поддержка международных партнеров по развитию. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности разработало 100 проектов на государственном уровне. Необходима поддержка для решения вопросов, особенно в области водных ресурсов», — сказал глава кабмина.

Одиль Рено-Бассо заявила, что Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать государственные проекты, направленные на улучшение государственного управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293159/
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