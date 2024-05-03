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Власть

На местных выборах в Кыргызстане увеличат число избирателей на участках

Экспертной рабочей группой по совершенствованию законодательства о выборах депутатов местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы разработан законопроект о внесении изменений в законодательство о местных выборах. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В частности, в Закон «О выборах депутатов местных кенешей» вносятся изменения, увеличивающие количество избирателей с 2,5 тысячи до 3 тысяч избирателей на каждом избирательном участке.

В Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» вносятся поправки, предусматривающие избрание депутата местного кенеша сроком на пять лет. Определяется порядок проведения первой сессии вновь избранного местного кенеша, а также местного кенеша во вновь образуемых айыльных аймаках и городах.

Проектом закона предусматривается, что изменение общей структуры административно-территориального устройства на уровне айыльных аймаков и городов определяется как случай, когда местные кенеши могут быть досрочно распущены.

Кроме того, законопроектом предлагаются дополнения, предусматривающие возможность прохождения мэрами городов, главами айыл окмоту и депутатов местного кенеша обучения за счет местного бюджета, а также за счет средств республиканского бюджета и иных средств, не запрещенных законодательством. Действующее законодательство в настоящее время не предусматривает возможность финансирования обучения указанных лиц за счет местного бюджета.

В Законе «О статусе депутатов местных кенешей» признаются утратившими силу некоторые случаи, не позволяющие совмещать статус депутата местного кенеша с некоторыми должностями и видами деятельности, вносятся дополнения в части прохождения обучения депутатами местного кенеша и вопросов финансирования их обучения, внесения наказов избирателей в местный кенеш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293149/
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