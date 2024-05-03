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Власть
Сюжет: Камбар-Ата-1

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 представлен на форуме в Ташкенте

На панельной сессии по энергетике III Ташкентского международного инвестиционного форума был представлен проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, а также информация о Чаткальской ГЭС и энергетическом потенциале Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал об энергетическом потенциале Кыргызстана, генеральном плане и расположении Камбаратинской ГЭС-1, инвестиционных показателях и преимуществах проекта, аспектах улучшения управления водными ресурсами в Центральной Азии в целом и на рынке электроэнергии в регионе.

«Кыргызская Республика сегодня обладает высоким потенциалом выработки энергии.
В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является зеленой, поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы пока задействовали только около 13 процентов от имеющегося у нас потенциала. Учитывая глобальные вызовы и тенденции развития зеленой энергетики кабинет министров активно приступил к реализации инфраструктурных энергетических проектов. Стратегически важный масштабный проект по строительству Камбаратинской ГЭС-1, имеющий важность для всего региона, также обретает новые темпы развития», — сказал Акылбек Жапаров.

Ранее Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

По данным специалистов, общая проектная мощность Камбаратинской ГЭС-1 достигнет 1 тысячи 860 мегаватт и будет вырабатывать 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

Также на панельной сессии форума представлена информация о проекте строительства ГЭС на реке Чаткал.

«Ведутся работы по реализации энергетических проектов по строительству каскада ГЭС на реке Чаткал, а также каскада Казарманских ГЭС на реке Нарын. Нашей стране нужны иностранные инвестиции для развития энергетики, которая является основным сектором экономики, и мы готовы к тесному сотрудничеству в этой области. Мы приглашаем иностранные компании рассмотреть возможность участия в строительстве малых и средних ГЭС и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Кыргызстане», — сказал глава кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что энергетической отрасли уделяется особое внимание, добавив, что проектам строительства Камбаратинской ГЭС-1, каскада Казарманских ГЭС и ЛЭП «Кемин – Торугарт» мощностью 500 киловольт присвоен статус «национальных».

Кроме того, для участников III Ташкентского международного инвестиционного форума Министерство энергетики организовало информационную площадку об энергетических проектах, реализуемых в Кыргызской Республике, об энергетическом потенциале страны. В форуме приняли участие представители государственных структур, международных организаций и финансовых институтов из 93 стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293129/
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