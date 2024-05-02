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Власть

Акылбек Жапаров расскажет об энергетике Кыргызстана на форуме в Ташкенте

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ташкент (Узбекистан) принял участие в пленарном заседании III Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

Президент РУз Шавкат Мирзиеев открыл III Ташкентский международный инвестиционный форум, пожелав успешного проведения мероприятия, в котором принимают участие более 2,5 тысячи человек.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Акылбек Жапаров отметил, что в последние годы наблюдаются высокий туристический поток между Узбекистаном и Кыргызстаном и двукратный рост взаимного товарооборота. По его словам, в настоящее время ведутся работы по доведению товарооборота до $2 миллиардов.

Отметим, что глава кабмина выступит на панельной сессии форума с докладом об общем энергетическом потенциале КР и проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1.

В форуме принимают участие высшие должностные лица ряда государств, такие как председатель парламента Республики Сингапур Сиа Киан Пэн, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, а также представители ряда международных организаций и финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейская экономическая комиссия ООН, Международный фонд развития ОПЕК.

Эксперты подчеркивают, что Ташкентский международный инвестиционный форум — одно из самых масштабных событий для региона. Программа мероприятия, в котором приняли участие представители 93 стран, включала пленарную сессию, более 50 экспертных дискуссионных встреч, в том числе панельные сессии, круглые столы и B2B-переговоры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293103/
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