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Власть

Дело Мадумарова. ЦИК рассмотрит вопрос о мандате депутата

В Центризбирком поступил приговор Первомайского районного суда по делу депутата ЖК и лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Информацию 24.kg подтвердили в ЦИК.

Отмечается, что сегодня планируется проведение заседания, на котором будет рассмотрен вопрос о мандате Адахана Мадумарова.

Напомним, 26 марта Первомайский районный суд Бишкека признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и по делу о мошенничестве. Но из-за истечения срока давности политика освободили от наказания. Однако из-за того, что меру пресечения ему не изменили, из СИЗО он вышел только 26 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292731/
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