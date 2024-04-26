Министры обороны Кыргызстана и России Бактыбек Бекболотов и Сергей Шойгу подписали два соглашения во время встречи в Астане. Об этом сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится, что «по итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки».

Также в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.