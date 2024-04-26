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Власть

Бактыбек Бекболотов и Сергей Шойгу подписали два соглашения

Министры обороны Кыргызстана и России Бактыбек Бекболотов и Сергей Шойгу подписали два соглашения во время встречи в Астане. Об этом сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится, что «по итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки». 

Также в ходе переговоров главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.

 В Астане проходит совещание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем участвуют руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292722/
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