Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым

Президент Садыр Жапаров сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Баку. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В своем заявлении Садыр Жапаров выразил признательность Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за приглашение посетить Азербайджан.

«Сегодня мы с уважаемым президентом Азербайджанской Республики в рамках второго заседания Межгосударственного совета провели предметные переговоры практически по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, заслушали доклады руководителей отдельных министерств двух стран. По итогам заседания приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия», — отметил глава государства.

Садыр Жапаров добавил, что по итогам встречи подписана совместная декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Обсуждены перспективы работы Азербайджано-Кыргызского фонда развития, затронуты вопросы строительства азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, строительства кыргызской стороной средней школы в Агдамском районе.

Строительство школы является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликта. Завтра мы планируем заложить капсулу перед началом строительства этой школы. президент Садыр Жапаров

Достигнута также договоренность о проведении очередного заседания совместной кыргызско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

«Сегодня мы подписали ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшую тесную работу в различных сферах. Среди подписанных документов хотел бы выделить пятилетнюю комплексную программу развития сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном, которая будет использоваться в качестве базовой дорожной карты двустороннего взаимодействия на среднесрочную перспективу.

Хотел бы также отметить подписание соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, которое имеет важное значение для ведения взаимной экономической деятельности хозяйствующими субъектами двух стран», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он напомнил, что на этой неделе в городе Баку состоятся Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, и выразил признательность азербайджанской стороне за сохранение памяти о всемирно известном писателе Чингизе Айтматове, памятник которому открыли сегодня в городе Баку.

«Я поздравил уважаемого Ильхама Гейдаровича и, пользуясь случаем, поздравляю весь братский азербайджанский народ с получением права на проведение в текущем году мероприятия глобального масштаба — 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Действительно, это важное событие, и мы искренне рады тому, что братская страна принимает у себя подобное крупное мероприятие», — отметил президент.