Ратифицировано соглашение о пребывании Азербайджано-Кыргызского фонда в Бишкеке

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и Азербайджано-Кыргызским фондом развития об условиях пребывания Азербайджано-Кыргызского фонда развития на территории КР, подписанное 8 апреля 2024 года в городе Бишкеке». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 17 апреля 2024 года.

Цель — создать благоприятные условия для деятельности Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

В соглашении отмечено, что помещения фонда неприкосновенны, представители государственных органов КР могут входить для выполнения возложенных на них функций только с согласия сопредседателей правления фонда с кыргызской и азербайджанской стороны.

Кроме того, должностные лица и сотрудники фонда, не являющиеся гражданами Кыргызской Республики, пользуются льготами и привилегиями, иммунитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми в КР дипломатическим представителям соответствующего ранга в соответствии с международным правом и действующей в стране практикой.

Предметы и иное ввозимое имущество, предназначенные для официального использования фондом, освобождаются в Кыргызстане от обложения таможенными пошлинами, налогами и связанными с этим сборами в порядке, предусмотренном для международных организаций и их представительств.