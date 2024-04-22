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Власть

Уведомления о штрафах за нарушение ПДД доставляют с большим опозданием — депутат

Депутат Кубанычбек Самаков на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша возмутился работой компании «Аманат Транс ЛТД».

По его словам, компания не доставляет кыргызстанцам уведомления о штрафе «Безопасного города» вовремя.

«Во время выездного заседания мы посетили «Аманат Транс ЛТД». Выяснилось, что они не доставляют гражданам вовремя уведомления о штрафах за нарушение ПДД. У них сейчас находится более 300 тысяч уведомлений. Есть штрафы, которые не отправлены с июня 2023 года. Столько денег не поступило в бюджет», — сказал нардеп.

Он напомнил, что компания «Аманат Транс ЛТД» была единственным участником и победителем тендера. Однако сегодня, по словам депутата, отношение организации к работе вызывает много вопросов.

Депутат попросил зампредседателя ГКНБ Абдыкадыра Разаева взять под контроль этот вопрос и проверить компанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292257/
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