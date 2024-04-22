Вспышка кори. Поручено усилить ответственность родителей за отказ от прививок

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел совещание с профильными государственными органами по эпидемиологической ситуации в стране по кори. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По данным Министерства здравоохранения, по итогам 2023 года на территории республики зарегистрировано 7 тысяч 46 случаев кори, на 17 апреля 2024-го — 8 тысяч 209. 37,5 процента заболевших — дети, чьи родители отказались от вакцинации.

«На территории Кыргызстана отмечается снижение в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей. Охват профилактическими прививками против кори, паротита и краснухи за прошлый год по стране первой дозой вакцины составил 96 процентов, или 138 тысяч детей, второй дозой — 92,7 процента, или 146 тысяч 325 детей», — отметили в кабмине.

Эдиль Байсалов поручил Минздраву усилить работу по профилактике заболеваемости и вакцинации детей от кори. «Необходимо максимально усилить работу по вакцинации детей, а также повысить меры санитарной безопасности и контроль в медицинских учреждениях всех уровней в целях исключения фактов заражения корью», — сказал он.

Министерству здравоохранения необходимо внести предложения по усилению ответственности родителей, отказывающихся от вакцинации детей от серьезных инфекционных заболеваний. Эдиль Байсалов

«Позиция государства по вакцинации принципиальная. Умышленный вред здоровью недопустим, особенно со стороны родителей. Необходимо провести работу с населением о важности вакцинации детей от кори и других серьезных заболеваний», — заметил он, добавив, что вакцинацию используют все государства мира, не только страны бывшего Советского Союза или Европы и Америка, но и по всему исламскому миру, в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и других, где предусматриваются жесткие меры наказания родителей за нанесение ущерба здоровью детей.

По итогам совещания профильным государственным и местным органам власти поручено усилить профилактические и противоэпидемиологические мероприятия.