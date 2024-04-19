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Власть

В Кыргызстане образован Национальный институт стратегических инициатив

Садыр Жапаров подписал Указ «О Национальном институте стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики».

Согласно ему, путем слияния реорганизованы Национальный институт стратегических исследований при президенте и Институт исследований экономической политики и на их базе образован Национальный институт стратегических инициатив.

По данным пресс-службы главы государства, документ принят в целях совершенствования и повышения уровня обеспечения эффективной экспертно-аналитической поддержки деятельности президента и председателя кабинета министров — руководителя администрации главы государства.

Управлению делами президента поручено передать в оперативное управление институту административное здание, расположенное по адресу: Бишкек, улица Абдумомунова, 220.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292107/
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