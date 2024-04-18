Занят своим бизнесом. Депутат требует отправить в отставку главу МВД

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айгул Айдарова попросила президента освободить от должности министра внутренних дел Улана Ниязбекова и заявила, что у него нет морального права возглавлять ведомство.

По словам депутата, к ней обратились многодетные сотрудники милиции с жалобой на то, что им выделили однокомнатные квартиры, при том что некоторые сотрудники с одним ребенком получили трехкомнатные. Айдарова попросила, чтобы в МВД пояснили, как распределялись квартиры между сотрудниками.

«Еще они пожаловались на то, что ключи от квартир им оставили под домом, как будто собакам бросили кость. Заметьте, когда Камчыбек Кырыршаевич (Ташиев. – Прим. ред. 24.kg) выдает своим сотрудникам жилье, он торжественно перерезает красную ленту и лично вручает ключи. Руководство МВД так не делает. Сотрудники министерства что сироты или иностранные граждане?» — возмутилась парламентарий.

Айгул Айдарова потребовала объяснений, почему до сих пор не уволен начальник УВД Токмака, в ИВС которого в прошлом году повесились два человека.

«Недавно в ИВС Сокулукского РОВД повесился человек, начальника отделения освободили от занимаемой должности, а вот главу УВД Токмака не увольняют. В этом городе процветает проституция, насилуют несовершеннолетних. Начальник Токмакского УВД министру родственник или любимый сотрудник? Почему он не относится ко всем сотрудникам одинаково?» — вопрошает Айдарова.

По ее словам, с назначением Ниязбекова на должность министра стала расти преступность в стране. Депутат попросила Генпрокуратуру и ГКНБ проверить работу МВД, так как сам глава ведомства, по словам депутата, занят только своим бизнесом.

Это не первое требование отправить главу МВД в отставку. 8 июля 2022 года у здания Свердловского районного суда Бишкека прошел митинг против насилия. Поводом для акции протеста стало дело об изнасиловании 13-летней девочки. Число участников составило не менее 200 человек. Участники акции протеста выкрикивали лозунги: «Мы против насилия», «Нет насилию», «Оправдал насильника — стал насильником». Кроме того, митингующие требовали отправить министра внутренних дел Улана Ниязбекова в отставку.

Тогда чиновник отказался отвечать на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, намерен ли он уйти в отставку, как того требуют гражданские активисты.