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Власть

Садыр Жапаров открыл новое здание Кыргызского национального театра «Манас»

Президент Садыр Жапаров открыл новое здание Кыргызского национального театра «Манас». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Театр создан в сентябре 2021 года для популяризация эпоса «Манас», малых эпосов и творчества сказителей (манасчи, дастанчи). Строительство его здания началось летом 2022 года. Общая площадь двухэтажного объекта — 1 тысяча 600 квадратных метров. В театре есть концертный зал на 300 мест.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Здание театра «Манас»

«Пословица гласит, что «высшее искусство — красноречие», и такие великие отцы, как Калыгул, Арстанбек, Женижок, Токтогул, Эшмамбет, Барпы, Калык, силой комуза и поэзии непосредственно влияли на сохранение духовного богатства», — отметил Садыр Жапаров.

Президент добавил, что Эшеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Болот Юнусалиев и Туголбай Сыдыкбеков в свое время спасли и защитили наш язык и эпос от критики, изучив его со всех сторон, опубликовали книги и передали нашим потомкам.

Садыр Жапаров подчеркнул о важности помнить, что наследие, оставленное этими благородными людьми, — это не просто духовное богатство, а бесценное благо для будущих поколений. Именно по этой причине зародилась инициатива создания театра «Манас».

«Отрадно, что за небольшой промежуток времени артисты театра сумели заявить о себе публике, провели несколько сольных концертов республиканского и международного значения, конкурсов, фестивалей. Этот молодой театр начал сотрудничать с такими креативными проектами международных организаций, как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Фонд культурного партнерства, «Интерньюс», — сказал глава государства.

Президент отметил, что для всемерной поддержки деятельности такой предприимчивой молодежи и решили построить новое здание театра «Манас».

Садыр Жапаров ознакомился с новым зданием театра и посмотрел пролог «Семетейдин анты».
Ссылка: https://24.kg/vlast/291947/
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