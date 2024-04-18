Депутат заявил, что в одной из кофеен Бишкека работает подпольное казино

На заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов сообщил: к нему поступают жалобы о том, что в заведениях под названием «Кофе и точка» работают подпольные казино.

«Обращаются как и те, чьи близкие проигрывают деньги, так и сами игроки. Ситуация у них сложная. Они проигрывают и закладывают дома. Мы говорим, что правоохранительные органы борются с азартными играми, но это не так. Нам нужно пофамильно узнать задержанных за организацию азартных игр, вызвать сюда представителей МВД и заслушать, кто и как был наказан», — заявил он.

Тазабек Икрамов попросил вице-спикера парламента дать протокольное поручение соответствующим органам о закрытии подпольных казино.