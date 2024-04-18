13:40
USD 89.01
EUR 94.71
RUB 0.94
Власть

Депутат заявил, что в одной из кофеен Бишкека работает подпольное казино

На заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов сообщил: к нему поступают жалобы о том, что в заведениях под названием «Кофе и точка» работают подпольные казино.

«Обращаются как и те, чьи близкие проигрывают деньги, так и сами игроки. Ситуация у них сложная. Они проигрывают и закладывают дома. Мы говорим, что правоохранительные органы борются с азартными играми, но это не так. Нам нужно пофамильно узнать задержанных за организацию азартных игр, вызвать сюда представителей МВД и заслушать, кто и как был наказан», — заявил он.

Тазабек Икрамов попросил вице-спикера парламента дать протокольное поручение соответствующим органам о закрытии подпольных казино. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/291907/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ нашел компании, где незаконно организованы азартные игры
В Кыргызстане милиция опечатала больше 45 нелегальных бинарных опционов
ГКНБ выявил сеть казино, работавшую под видом криптобиржи
Школьникам Бишкека рассказывают о вреде азартных игр
В Минобразования озадачились вовлечением учащихся в запрещенные азартные игры
За два года я проиграла полмиллиона. Исповедь игроманки
В Кыргызстане хотят запретить бинарные опционы
Незаконный игорный клуб обнаружили в Бишкеке
В Джалал-Абаде игорное заведение открыли напротив мэрии
В Бишкеке выявили незаконную организацию покера в жилой квартире
Популярные новости
Смеяться будете в&nbsp;другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера&nbsp;ЖК Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
Поддержит&nbsp;ли Центральная Азия Иран в&nbsp;конфликте с&nbsp;Израилем? Мнение экспертов Поддержит ли Центральная Азия Иран в конфликте с Израилем? Мнение экспертов
Стройкомпании хотят обязать передавать 5&nbsp;процентов квартир местным властям Стройкомпании хотят обязать передавать 5 процентов квартир местным властям
Закрытие Фонда &laquo;Сорос&nbsp;&mdash; Кыргызстан&raquo;. Комментарий администрации президента Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
18 апреля, четверг
13:27
Акылбек Жапаров провел встречи с руководством финансовых институтов в Вашингтоне Акылбек Жапаров провел встречи с руководством финансовы...
13:05
В Бишкеке спектакль «Река Потудань» покажут для пенсионеров бесплатно
12:44
«Кыргызалтын» получит $151,3 миллиона дивидендов от «Кумтора»
12:39
Депутат просит в два раза увеличить размер выплат персональным ассистентам
12:25
Депутат объяснил замдиректора Госстроя, для чего делается топосъемка