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Власть

Учителям-пенсионерам сократят нагрузку. Депутат Жогорку Кенеша против

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев выступил против сокращения часов в школе учителям пенсионного возраста и попросил Минобразования пересмотреть это решение. 

Он отметил, что нельзя дискредитировать людей по возрасту. 

«Мы и так их гоним с государственной и муниципальной службы. Если везде повыгоняем, что они будут делать? Мы же не можем в школы привлечь хорошие кадры и тут же пытаемся уволить опытных педагогов», — сказал нардеп.

Напомним, на заседании парламентского комитета по социальной политике министр образования Догдуркуль Кендирбаева сообщила, что готовится приказ, согласно которому нагрузку учителей-пенсионеров сократят до девяти часов в неделю.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291894/
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