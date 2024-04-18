Учителям-пенсионерам сократят нагрузку. Депутат Жогорку Кенеша против

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев выступил против сокращения часов в школе учителям пенсионного возраста и попросил Минобразования пересмотреть это решение.

Он отметил, что нельзя дискредитировать людей по возрасту.

«Мы и так их гоним с государственной и муниципальной службы. Если везде повыгоняем, что они будут делать? Мы же не можем в школы привлечь хорошие кадры и тут же пытаемся уволить опытных педагогов», — сказал нардеп.

Напомним, на заседании парламентского комитета по социальной политике министр образования Догдуркуль Кендирбаева сообщила, что готовится приказ, согласно которому нагрузку учителей-пенсионеров сократят до девяти часов в неделю.