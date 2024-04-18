Избираться в Жогорку Кенеш будут только достойные люди, обещает Камчыбек Ташиев

«Выборы должны быть чистыми, избираться депутатами и назначаться на госслужбу должны люди с незапятнанной репутацией. Должен быть порядок, мы сможем развиваться только благодаря соблюдению законности», — заявил на церемонии вручения пограничникам ключей от квартир в новом доме в Шамалды-Сае Джалал-Абадской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, ни у кого не должно быть надежды, что на избрание в парламент только благодаря наличию больших денег или высокопоставленного родственника. А все избиратели должны быть заинтересованы в том, чтобы определить честных депутатов.

Камчыбек Ташиев предупредил потенциальных претендентов на депутатский мандат, что, если кто-то попытается подкупить избирателей или обманом получить голоса, будет привлечен к ответственности в рамках закона. Он также предостерег чиновников от участия в избирательной кампании, когда некоторые из них помогают кандидатам, тем самым влияя на выборы.

Глава ГКНБ также считает, что надо прекратить практику назначения на должности людей, ранее замешанных в коррупции. Он подчеркнул, что подобных вообще нельзя допускать на высокие государственные должности.

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому, Кара-Суйскому и Ошскому одномандатным избирательным округам.