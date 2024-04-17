В Кыргызстане вводят государственный детский депозит «Келечекке салым»

Президент подписал Указ «О введении государственного детского депозита «Келечекке салым».

Отмечается, что в целях создания благоприятных условий для развития детей, оставшихся круглыми сиротами, обеспечения их прав на улучшение здоровья, жилищных условий и получение образования, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

ввести с 1 июня на каждого ребенка, оставшегося круглой сиротой, проживающего на территории КР (гражданина КР и кайрылмана), государственный детский депозит «Келечекке салым» в ОАО «Айыл Банк»;

установить, что денежные средства, находящиеся на государственных детских депозитах «Келечекке салым», могут быть использованы после достижения детьми, оставшимися круглыми сиротами, 18 лет и направлены по их выбору на улучшение здоровья, жилищных условий и получение образования;

обеспечить ежегодное пополнение действующих государственных детских депозитов «Келечекке салым» из республиканского бюджета.

Кабинет министров должен утвердить порядок открытия, пополнения и распоряжения средствами государственного детского депозита; произвести расчеты и установить унифицированную сумму денежных средств, предназначенную к выплате, не менее 500 тысяч сомов на каждого ребенка по достижении им 18 лет; обеспечить внесение соответствующих изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов» и ежегодно предусматривать денежные средства в республиканском бюджете на эти нужды.