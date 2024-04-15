Президент Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар» рассказал о планах по развитию Национальной академии наук.

По словам главы государства, чтобы были научные открытия, полезные обществу, необходимо провести реформы. Для этого государство готово оказывать всестороннюю поддержку.

«Со времен СССР у нас хорошо развивалась легкая промышленность. Мы не можем на 100 процентов производить какую-либо технику самостоятельно, не говоря уже о современной. Говоря модным сегодня словом, мы занимаемся «отверточной сборкой». В то время как соседние страны планируют полеты в космос, мы и велосипед не можем произвести. Поэтому у нас есть план по максимальному функционированию Национальной академии наук. У нас 39 академиков. Они заняты такими мелочами, как написание книг, исследование сельского хозяйства и минеральных ресурсов. Нам необходимо сохранить Академию наук. Другого мнения по этому поводу быть не может. Другой вопрос: какими должны быть ее статус, форма и содержание», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что сейчас в мире большие усилия прилагаются в области передовых научных технологий. Страны, которые отдают приоритет развитию науки и технологий, добиваются значительного прогресса. Ведущее место занимают нанотехнологии, биотехнологии и информационные технологии. Усилия по созданию искусственного интеллекта набирают обороты.

«Почему наша академия должна отставать от этих передовых технологий? Я ставлю усиленные требования в этом направлении. Не является ли главной задачей Академии наук развитие фундаментальной науки и усиление ее прикладных функций? В этом вопросе мы готовы полностью финансово поддержать учреждение. Там есть проблемы с подготовкой научных кадров», — отметил президент.

По словам Садыра Жапарова, по проекту «Эл умуту» в 2022 году — девять, а в 2023-м 17 юных талантов получили сертификаты и отправлены в зарубежные страны. Они войдут в резерв кадров Академии наук. Глава государства подчеркнул, что особенно необходимо усилить изучение естественных и технических наук.

«Почему не работают научные институты в области физики, математики, химии и биологии? Да, я понимаю. Их надо обеспечить современными инструментами, реагентами, приборами и оборудованием. Но мы ведь пытаемся решить вопрос финансирования. Какие направления мы можем рассматривать в приоритетном порядке? Вот это пусть академики точно укажут. А мы проанализируем и поможем», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что НАН нуждается в кардинальной реформе.