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Власть

Минтранс работает по старой технологии. Депутат недоволен качеством дорог

Сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Чингиз Айдарбеков раскритиковал качество дорог в Кыргызстане.

По его словам, правительство берет много кредитов на строительство дорог, однако их качество оставляет желать лучшего.

«Много критики из регионов. Берем средства, но нет контроля. Например, жители сел Кайырма, Арчалы и Байгелди в Аламединском районе сообщают, что новая дорога уже пришла в негодность. Какие меры можно принять?» — обратился к Минтрансу нардеп.

Замминистра транспорта и коммуникаций Ырысбек Бариев признал, что новая дорога испорчена. «Действительно, эта дорога испортилась. Там идут ремонтные работы. Граждане жаловались, что по ней ездят большегрузы, создают большую проблему. Контроль над фурами усилен», — сказал он.

Чингиз Айдарбеков отметил, что ведомство работает по старой технологии и дороги портятся через пару лет. Он призвал внедрять современные методы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291573/
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