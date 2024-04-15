Люди гибнут в ДТП. Депутат требует установить светофор в Кызыл-Кие

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Ырысбек Атажанов потребовал установить светофор на дороге Ош — Баткен — Раззаков в Кызыл-Кие.

По его словам, там из-за отсутствия светофора происходит много аварий. Граждане жалуются.

«Я много раз обращался по этому вопросу. Люди гибнут в ДТП. Дайте точный ответ. Ведь на первом месте должна быть жизнь человека. Я направлял письмо властям города, но ответа так и не получил», — сказал нардеп.

Замминистра транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев ответил, что этот вопрос будет согласован с соответствующими органами. «Мы взяли во внимание ваше обращение и давали поручения. С соответствующими органами согласуем и добавим в бюджет. Нужно также согласие ГУОБДД», — отметил он.