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Власть

Стройкомпании хотят обязать передавать 5 процентов квартир местным властям

Депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев придумал, как решить вопрос об обеспечении жильем населения. Он разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

Парламентарий напоминает: в статье 45 Конституции заложено, что каждый имеет право на жилище. Малоимущим и иным нуждающимся лицам предоставляется жилье из государственных, муниципальных и других жилищных фондов либо в социальных учреждениях на основаниях и в порядке, предусмотренных законом. Он отмечает, что законопроект разработан для реализации этой статьи.

Балбак Тулобаев предлагает добавить в статью 50 Земельного кодекса следующий пункт:

«Землепользователи на территории городов республиканского значения, получившие право временного пользования земельными участками, в том числе на условиях аренды, под проектирование и строительство капитальных объектов, обязаны безвозмездно предоставить органам местного самоуправления городов республиканского значения 5 процентов от общей полезной площади проектируемого капитального объекта, за исключением уполномоченного органа в сфере государственного ипотечного жилищного кредитования со стопроцентным участием государства в уставном капитале для реализации государственных программ и задач государственных и муниципальных органов».

Если будут переданы жилые помещения, то органы местного самоуправления городов республиканского значения должны безвозмездно предоставить на них права собственности гражданам КР, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в порядке, установленном Жилищным кодексом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291529/
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