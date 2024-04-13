Из-за наводнений президент Казахстана отменил международный форум «Астана»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» 13-14 июня. Об этом сообщила его пресс-служба в социальной сети X (бывший Twitter).

«Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в стране и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам принял решение отменить проведение международного форума «Астана».

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Президент выразил надежду на то, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению. Международный форум «Астана» возобновит работу в 2025 году», — отметили в пресс-службе лидера РК.

В 2023-м международный форум «Астана» прошел в столице Казахстана 8-9 июня. В нем участвовали более тысячи гостей из 70 государств.