Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обследовали границу

Топографические рабочие группы провели совместные полевые обследования на оставшихся участках кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

С 7 по 13 апреля в Бустоне Согдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

«В рамках встречи топографические рабочие группы провели совместные полевые обследования на оставшихся участках кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — говорится в сообщении.