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Власть

Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обследовали границу

Фото пресс-службы кабмина. Состоялась очередная встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана

Топографические рабочие группы провели совместные полевые обследования на оставшихся участках кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

С 7 по 13 апреля в Бустоне Согдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

«В рамках встречи топографические рабочие группы провели совместные полевые обследования на оставшихся участках кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291485/
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