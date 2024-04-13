Садыр Жапаров посетил Национальную академию наук и Ботанический сад

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внепланово посетил Национальную академию наук. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

Глава государства ознакомился с условиями работы сотрудников, побеседовал с деятелями науки и руководством академии. Он призвал ученых активно участвовать в развитии отраслей экономики путем проведения научных исследований, разработки новых технологий и инноваций, предоставления экспертных советов по различным вопросам, стоящим перед страной.

Садыр Жапаров обратил внимание деятелей науки на необходимость проведения реформ для создания условий по совершению научных открытий, которые принесут пользу государству и обществу.

Кроме того, сегодня президент посетил Ботанический сад имени Энвера Гареева.

Там ему показали, как провели благоустройство и реконструкцию территории.

Садыр Жапаров заявил, что надо навести порядок во всех заброшенных местах общественного пользования. Он отметил, что ранее местные органы власти обращали недостаточно внимания на эти вопросы. Но сейчас мэры городов и акимы районов должны комплексно благоустраивать общественные места.