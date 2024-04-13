Новые правила безопасной работы аттракционов утвердили в Кыргызстане

На очередном заседании кабинета министров утвердили Правила безопасной эксплуатации аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Документ разработан в целях реализации положений технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» и направлен на предупреждение аварий, инцидентов, травматизма на объектах при использовании оборудования аттракционов.

Решение принято для защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества в сфере осуществления эксплуатации оборудования аттракционов.