Россия выделит 2,1 миллиарда рублей на рекультивацию хвостохранилищ Кыргызстана

На заседании Жогорку Кенеша депутат Мейкинбек Абдалиев заявил, что, по слухам, во время Второй мировой войны в Кыргызстане уран добывал не Советский Союз, а другая страна. Замминистра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов опроверг его слова.

«Каждые пять-десять лет мы переносим хвостохранилища с места на место. Сколько на это ушло денег, сколько вреда нанесено окружающей среде и населению?» — спросил нардеп.

Азамат Мамбетов ответил, что в 2013-м Россия на рекультивацию хвостохранилищ предоставила Кыргызстану 2 миллиарда 70 миллионов рублей. Сейчас завершаются выполняемые на эти деньги работы в Майлуу-Суу и Каджи-Сае.

«Кроме того, в прошлом году вышло постановление, согласно которому РФ предоставит нам еще 2 миллиарда 141 миллион рублей. 24 марта текущего года в Сочи оно подписано, и в ближайшее время мы внесем ратификацию соглашения на рассмотрение Жогорку Кенеша», — сказал замминистра.

Он отметил, что в Европейском банке реконструкции и развития международные доноры собрали 44 миллиона евро на борьбу с хвостохранилищами. Эти средства распределят между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. КР получит 28 миллионов евро.