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Власть

В Кыргызстане увеличен срок аренды земельных участков для строительства ВИЭ

Кабинет министров внес изменения в некоторые решения в сфере возобновляемых источников энергии. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Документ разработан в целях развития, внедрения и строительства объектов возобновляемых источников энергии, а также ввода новых генерирующих мощностей.

В частности, увеличен срок предоставления в аренду земельных участков, находящихся в пользовании государственных землепользователей, для строительства энергетических установок с использованием ВИЭ с 5 до 25 лет.

Если нет активности инвесторов на различных этапах аренды земельных участков, имеются условия их возврата в следующих случаях:

  • отсутствие у субъектов ВИЭ проектной документации в течение трех месяцев после получения земельного участка;
  • отсутствие у субъектов ВИЭ предварительного технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования на реализацию проекта в течение шести месяцев после получения земельного участка;
  • неосуществление строительных работ субъектами ВИЭ в течение года после получения земельного участка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291067/
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