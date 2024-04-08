В Кыргызстане увеличен срок аренды земельных участков для строительства ВИЭ

Кабинет министров внес изменения в некоторые решения в сфере возобновляемых источников энергии. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Документ разработан в целях развития, внедрения и строительства объектов возобновляемых источников энергии, а также ввода новых генерирующих мощностей.

В частности, увеличен срок предоставления в аренду земельных участков, находящихся в пользовании государственных землепользователей, для строительства энергетических установок с использованием ВИЭ с 5 до 25 лет.

Если нет активности инвесторов на различных этапах аренды земельных участков, имеются условия их возврата в следующих случаях: