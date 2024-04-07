Жалобы на плохие дороги. Как и когда улучшится ситуация, рассказал Садыр Жапаров

Президент прокомментировал критику кыргызстанцев, недовольных качеством ремонта и строительства дорог.

«Да, я в курсе о поступающих жалобах на состояние дорог в адрес Минтранса, в том числе и на улицах Бишкека. Есть и те, кто обращает внимание на то, что дороги, построенные министерством, некачественные и быстро приходят в негодность. Это тоже правильно. Однако есть ситуации, которые необходимо разъяснять общественности», — сказал он.

Садыр Жапаров рассказал, как раньше, на протяжении 30 лет, работал Минтранс в сфере дорожного строительства.

«Если им нужно было заасфальтировать дорогу длиной 100 километров, они привлекали частные компании, рассчитывали стоимость работ и требовали 10 процентов от этой суммы у этих же компаний. Конечно, эти 10 процентов они вносили не в министерство, а в свой карман. А после того, как частные компании завершали строительство, они для того, чтобы сдать в эксплуатацию, давали еще определенную сумму.

После того, как мы пришли к власти, мы провели аудит и проверку всех отраслей экономики. Увидев такую гнилую систему, мы начали бороться с ней и строить ту, которая будет работать на благо государства. Поэтому мы решили, что строить дороги будет Минтранс, а не частные компании. Желали сами строить, но не было своей спецтехники», — отметил он.

По словам президента, за последние три года для строительства и ремонта дорог планировалось закупить более 700 машин, а в 2022-2023 годах в страну доставлено и распределено по регионам 297 единиц техники. В этом году ожидается поступление еще 453 единиц новой техники.

Президент пояснил, что для усиления технической базы, поиска специалистов и стабилизации работы потребовалось определенное время, поскольку нет государственных компаний, занимающихся строительством дорог, а все лучшие специалисты разъехались по разным направлениям. Строительство дорог началось лишь в прошлом году. Однако из-за недостатка квалифицированных специалистов пришлось поручить частным компаниям некоторые участки работ, чтобы завершить их в срок. Несмотря на это, уже можно увидеть продвижение и результаты.

«В Кыргызстане насчитывается 34 тысячи километров автомобильных дорог, при этом около 19 тысяч километров находятся на балансе Министерства транспорта и коммуникаций. Ремонт, обслуживание и асфальтирование дорог международного, государственного и местного значения являются прямыми обязанностями ведомства.

В 2023 году было запланировано асфальтирование 621 километра, однако благодаря ускоренному темпу работ было построено более 673 километров. В регионах были установлены асфальтобетонные заводы, и дальнейшие усилия направлены на открытие подобных заводов во всех семи областях.

Сами посчитайте: в 2021 году было асфальтировано 230,4 километра дорог, а в 2022 году — 488,6 километра. В 2023 году было асфальтировано 673 километра новых дорог по всей республике, что превысило запланированный план.

Кроме того, с прошлого года битум, который является основным строительным материалом для ремонта и строительства дорог общего пользования, импортируется напрямую от производителей без посредников по выгодной цене.

Мы не увеличивали средства на асфальтирование дорог. Результат объясняется тем, что мы начали сами строить, как уже упоминалось выше. Конечно, есть определенные недочеты в качестве. Однако, как гласит поговорка, всему свое время, и наши транспортники постепенно достигнут высокого качества. Я думаю, что этот процесс займет от трех до пяти лет», — рассказал Садыр Жапаров.

По его данным, чтобы исключить зависимость от частных компаний и обеспечить регулярное и своевременное обновление дорожных знаков, с марта 2023 года министерство производит их самостоятельно.

В Бишкеке также наблюдается подобное явление. Например, в прошлом году, когда 18 улиц в столице требовали капитального ремонта, «Бишкекасфальтсервис» понимая, что не сможет выполнить этот объем в срок, разделило работы между 15 частными компаниями. В работе шести из них были обнаружены дефекты, и теперь они будут исправлять их за свой счет. Они также будут внесены в черный список, и им больше не разрешат проводить подобные работы.