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Власть

Садыр Жапаров поручил передать объекты теплоснабжения местным органам власти

Президент Садыр Жапаров провел расширенное рабочее совещание, посвященное реформированию ГП «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров заметил, что, несмотря на принимаемые меры по оптимизации системы теплоснабжения, каждый год возникают проблемные вопросы в обеспечении теплом многоквартирных домов и социальных объектов.

Он подчеркнул, что в связи с изношенностью котельных снижается их эффективность, что, в свою очередь, приводит к значительным потерям. Наряду с этим порождают проблемы такие вопросы, как нехватка квалифицированных специалистов в отрасли, рост стоимости энергоресурсов, а также коррупционные проявления.

В этой связи, как отметил президент, филиалы государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго», а также ТЭЦ Бишкека и Оша будут переданы на баланс органов местного самоуправления. Вместе с тем объекты теплоснабжения, как и в прежние годы, продолжат получать субсидии из республиканского бюджета в течение трех лет. По истечении этого времени котельные должны выйти на самоокупаемость.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на необходимости повысить ответственность органов местного самоуправления перед населением и обеспечить эффективное управление предприятиями энергетики. Он также сказал, что оценка их деятельности будет зависеть от результативности управления объектами теплоснабжения.

Глава государства особо отметил, что переход котельных будет поэтапным при полном участии и содействии Министерства энергетики и специалистов энергетических компаний.

Он поручил кабинету министров и структурным подразделениям администрации президента обеспечить строгий контроль подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, осуществить своевременную выплату бюджетных средств и закупку топлива объектам теплоснабжения в полном объеме. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/290687/
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