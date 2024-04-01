В Кыргызстане госслужащим запретили вступать в политические партии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Решение принято для урегулирования вопросов организации деятельности лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности. Им определяются порядок и правила назначения на должности.

Указом определено в том числе, что служащий может быть освобожден от занимаемой должности в случае несоответствия его деятельности принятым решениям и политике, проводимой руководством.

Запрещается вхождение служащих в состав политических партий, органов управления попечительских или наблюдательных советов, иных некоммерческих неправительственных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории страны, их структурных подразделений, если иное не предусмотрено вступившим в установленном законом порядке в силу международным договором, участницей которого является Кыргызская Республика.

Указом также определены права и обязанности служащих, в том числе их право на отпуск, страхование, медицинское обслуживание и другие.