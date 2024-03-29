100 промышленных и 100 социальных объектов откроют в Кыргызстане в 2024 году

В 2024 году в Кыргызстане откроют 100 промышленных и 100 социальных объектов. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на церемонии закладки капсулы под строительство экотехнологического завода по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов в Бишкеке.

Объекты построят в рамках 100-летия с основания Кара-Кыргызской автономной области.

«Так, в Чуйской области откроют цементный завод, кыргызско-узбекский завод по производству легковых автомобилей, завод по производству кафеля, завод по выпуску табачной продукции и другие предприятия», — отметил глава кабмина.