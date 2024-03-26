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Власть

Дело Мадумарова. Депутат признан виновным и пока останется под арестом

Первомайский районный суд Бишкека сегодня огласил приговор депутату Жогорку Кенеша Адахану Мадумарову.

Суд признал его виновным, освободив от наказания в связи с истечением срока давности. Однако Адахан Мадумаров останется под арестом до вступления приговора в силу.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289937/
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