Посол Беларуси в Кыргызстане завершил свою дипломатическую миссию

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызстане Андрея Страчко по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государство.

По ее данным, президент выразил благодарность послу за проделанную работу и личный вклад в развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Беларусью, активную работу в качестве дуайена дипломатического корпуса и постоянное участие в благотворительных мероприятиях, проводимых в стране.

Президент констатировал, что за семь лет пребывания в стране посол Беларуси стал свидетелем значимых перемен в Кыргызстане, политических и социально-экономических реформ, которые непосредственно направлены на обеспечение благополучия народа страны.

В свою очередь, Андрей Страчко подчеркнул, что за время его пребывания в Кыргызстане, начиная с 2017 года, товарооборот между странами вырос практически в 2,5 раза, отметив высокий темп роста кыргызского экспорта.

«Белорусская сторона пристально наблюдает за теми изменениями, которые происходят в Кыргызстане, и надеется, что выбранный страной путь развития, отвечающий интересам народа, будет продолжен», — добавил посол.